无人驾驶巨型拖拉机现身萨省农展会

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无人驾驶汽车刚开始现身加拿大公路，现在无人驾驶的拖拉机也要在加拿大田野上驰骋了。

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据加拿大广播公司记者Jason Warick的报道，星期三在萨斯喀彻温省北部萨斯卡通市郊区举行的农业机械展销会上，不少农场主饶有兴趣的观看无人驾驶巨型拖拉机的运作情况。

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无人驾驶拖拉机的控制员坐在遮阳伞下的椅子上就能够操纵巨型拖拉机自行装上洒水器、播种机等耕种机械。

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这一无人驾驶拖拉机的发明者是萨斯喀彻温省里贾纳地区的企业家Norbert Beaujot，他经营的播种器械生意已经很成功，但今年69岁几年前已经半退休的他不服老、仍然要努力把自己的创意变成新的农业机械。

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萨斯喀彻温省里贾纳地区的企业家Norbert Beaujot © Jason Warick

在参加完里贾纳农业机械展销会之后，Norbert Beaujot将带着自己研制的无人驾驶巨型拖拉机前往德国，参加在哪里举行的世界规模最大的农业机械展销会。

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Norbert Beaujot相信他研制的无人驾驶巨型拖拉机能够为农场主们节省人工和机械开支、提高盈利水平、减轻农场主们的劳动负担；不过他承认年轻一代农场主会更容易接受无人驾驶拖拉机这样的新概念农业机械。

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年近退休的萨斯喀彻温Drake地区的农场主 Ivan Bartel 说，现在他家5千英亩的农场已经交给其28岁的儿子经营，他儿子这一代年轻人会喜欢这样的无人驾驶拖拉机。

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