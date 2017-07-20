加拿大起泡酒潇洒打入葡萄酒市场

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说起起泡酒，人们会想到西方国家婚礼或者是重大喜庆活动中开瓶畅饮的香槟酒。但由于价格贵，普通老百姓在一般场合是喝不起的。

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而加拿大生产的起泡酒正在以其物美价廉的特点迅速进入市场。

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加拿大许多地区土壤气候条件很适于生产起泡酒 © Ron Charles/CBC

据加拿大广播公司记者Ron Charles的报道，起泡酒正在进入寻常百姓家、成为可以经常饮用的葡萄酒饮料。现在世界上销售的葡萄酒每十瓶就有一瓶是起泡酒。

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导致这一变化的最主要因素是价格。一瓶法国香槟酒售价在70加元左右，而开始风行加拿大市场的起泡酒售价只有20到40加元。

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加拿大葡萄酒市场评酒专家Tony Aspler指出，加拿大具有生产制作起泡酒的有利条件，从土质、气候到制作工艺都很出色；假以时日，加拿大成为世界起泡酒生产大国是水到渠成的事情。

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加拿大现在有约6百家酒庄在生产起泡酒，仅安大略省就有68家；这些酒庄生产的起泡酒已经占领安大略省起泡酒市场的15%。

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