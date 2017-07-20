加拿大去美国的游客减少，亚洲来加拿大的游客大增

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加拿大统计局周四（7月20日）公布数据说，今年5月加拿大去美国的游客总数为 320万人次，比今年4月下降了近8%，比一年前同期则下降了近6%。

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统计局说，5月份1加元大约兑73美分左右，是自2003年5月以来的最低值，这大概是导致加拿大人不去美国的原因之一。目前1加元已经跃升到超过79美分。

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与此同时，今年5月份来加拿大的游客大增。

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加拿大接待的海外游客 – 不包括美国游客 – 在5月份达 54.4万人次，比去年同期上升近10%。

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统计局说，自2009年以来，来加拿大的海外游客就年年增多，而 2017年5月份则达到创纪录水平。

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© Alison Woodley

今年5月，来加拿大的亚洲游客为19万人次，比去年同期大增 14%，来自墨西哥的游客则比去年暴增了 75%，5月份有3.2万人次。

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不过，来自欧洲的游客却下降了10.9%，尤其是英国（下降了10.8%）和德国（下降了14%）。

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（RCI with CBC）

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