BC林火导致的烟雾，预计将在埃德蒙顿一带持续数星期

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由于BC省中部的林火，阿尔伯塔省埃德蒙顿市及周边地区被烟雾笼罩，空气质量一直非常糟糕。

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加拿大环境部的气象学家布莱恩·普罗克特（Brian Proctor）告诉加拿大广播公司，只要BC省的林火不断，这种烟雾天气就可能持续下去。

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目前BC省中部有多达100多处林火在燃烧，BC省的空气质量专家沃伦·麦考密克（Warren McCormick）说，8月份才是BC森林火灾最活跃的时期，林火很可能会一直延续到8月底，甚至9月份。

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© Rick Bremness/CBC

医学界的人士说，木材燃烧产生的烟雾由许多小颗粒组成，会给人的肺部造成刺激和炎症，并导致喉咙灼热、干咳等症状。

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专家们建议有肺病和心脏病的人在烟雾严重的时候，都应该尽量呆在室内。

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（RCI with CBC）

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