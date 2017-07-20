大温本那比市13岁华裔女孩公园遇害，专家提醒手机不足以防身

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星期二（7月18日）下午1点，13岁的华裔女孩Marissa Shen还在大温本那比市的家里。她稍后出门，5点时给家人打过一个电话。夜里11点半，久等的家人报警。凌晨1点10分，警察在本那比中央公园东南角Patterson路附近的树丛里找到的Marissa的尸体。

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警方初步认定她死于他杀。加拿大皇家骑警的联合凶杀调查组（IHIT）已接手此案。目前尚未锁定嫌疑人，死因也有待尸检后确定。在星期三下午新闻发布会上，警方发言人梅根.弗斯特表示，调查刚刚开始，问题多而答案少。她呼吁公众提供线索，并借这个机会提醒孩子和家人注意个人安全。

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温哥华的育儿专家凯西.林恩也强调安全教育的重要性。她在接受《Vancouver Sun》采访时表示，父母应该提醒孩子注意所处环境和周围的人。如果感到不安，要尽快去一个安全的地方，例如朋友的家，店铺或警察局。“不要逞强。如果你感到不安，做让你恢复安心的事。”

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另外，不要太迷信手机带来的安全感。林恩说，手机只是一个电话，有手机并不意味着你可以放松警惕。

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警方正在寻找知情者和在周二下午1点到周三凌晨1点之间见过Marissa的人。IHIT电话号码：1-877-551-4448。匿名报案电话号码：1-800-222-8447 。

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(RCI with CBC, CP and Vancouver Sun)

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