东成西就：中国现代首饰在蒙特利尔展出

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 20 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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东成西就 –  中加现代首饰交流展，正在位于蒙特利尔市的魁北克工艺艺术博物馆（Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec）举行。

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参加展览的是南京艺术学院的首饰专业和蒙特利尔珠宝学院，首饰展品共有100来件，参展的南京艺术学院教授郑静和6位研究生带来了50多件，其余展品由蒙特利尔珠宝学院提供。

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中国现代首饰在加拿大展出，这是第一次，蒙特利尔正在庆祝建市375周年，这个活动属于庆祝活动之一，活动的组织方包括中加艺术交流协会和加拿大智峰传播公司，这已经是他们组织的第9个中加艺术交流活动。

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“让欧美打破对中国首饰的老观念”

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南京艺术学院的郑静教授接受了我的电话采访，谈到了这次交流的一些情况.

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他说，这次展览是去年在南京举行的“一带一路国际首饰设计展”的延续，属于一个对等交流项目，目的是把中国的现代首饰设计，带到加拿大，带到蒙特利尔，让西方了解中国首饰设计的发展。

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他接着说，欧美国家对中国的首饰设计一直存在着传统观念，以为不是龙就是凤，其实，中国首饰设计的发展基本与国际同步，无论是在工艺技法，还是材料上，中国的情况与西方非常接近。

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中西学生之不同

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在到蒙特利尔展览期间，郑静教授一行举办了工作坊，与蒙特利尔珠宝学院的师生进行了很多交流。

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他谈到，通过学生之间的交流，感到中国的学生和蒙特利尔的学生各有不同的特色。中国的学生在形式感，包括创意、思想和主题性方面走得比较远，而加拿大的学生比较追求自我感觉，纯粹的感觉，对技术细节似乎更重视。

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他接着说，在主题方面，中国学生更注重内涵、内容，蒙特利尔的学生更注重纯粹形式感，可能不表达任何东西，只是自我喜欢，偶然、抽象和随机的因素较多，在其他方面，比如对形式感的把握，以及用的材质，其实都差不多。

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材质的转型

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在谈到现代首饰的材质时，郑静教授谈到，现代首饰所用的材料，范围已经大大放开。

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他说，过去的首饰强调贵重金属、珠宝等，而现在的首饰，更多的被视为艺术品，是一种艺术媒介，所以大多用到是综合材料，只要能表现自己的艺术感觉就好，不仅仅在传统范围内，可以有广泛的选择。

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当地人的惊讶

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中国的现代首饰第一次来到加拿大，也给当地人带来了不少惊讶。

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郑静教授说，蒙特利尔人没有想到中国的现代首饰设计师居然是这样的，从形式感到表现手法，都很容易读得懂，很容易沟通。

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他说，实际上现在世界上关心的主题都是一样的，文化、环保、人性、人类的情感，这些都是艺术设计的主题，具有共性，但中国人的表现手法更为内敛含蓄，西方人则比较直接、抽象。

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郑静教授说，虽然南京和蒙特利尔的师生们在语言上有障碍，但艺术设计的语言，是国际通用的。

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魁北克工艺艺术博物馆 – Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec

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Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec

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地址： 615, avenue Sainte-Croix

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Arrondissement de Saint-Laurent

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Montréal Qc H4L 3X6

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Tél:  514 747-7367

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这一展览从7月13日举办到 8月27日，免费入场。

（RCI 赵黎采访制作）

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