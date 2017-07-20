加拿大媒体挖出新总督过往，特鲁多为自己的选择辩护

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加拿大总理特鲁多星期四（7月20日）表示，前宇航员朱莉.帕耶特（Julie Payette）将会是一位非常好的加拿大总督。在他做出选择前，他的团队对帕耶特的背景做过详细的调查，没有发现任何可能影响她出任总督的事。他仍然认为帕耶特是最杰出的加拿大人之一。

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《多伦多星报》等媒体本周披露，2011年夏，帕耶特在美国马里兰州开车时撞死了一个行人。2012年12月，仍然是在美国，她被指控二级攻击罪名。但是罪名不久就被撤消，也没有保存法庭记录。此案的细节不为外界所知。

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至于马里兰州的致死交通事故，警方在经过八个月的调查后，得出责任不在帕耶特的结论。事故的原因是死者泰蕾莎.波茨在错误的时间和地点横穿公路。这次事故发生几个月后，帕耶特和当时的丈夫比利.弗林离婚。他是洛克希德马丁公司的试飞员。

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进入太空那年的帕耶特。 © PC / NASA

保守党领袖安德鲁.希尔表示，他不会评论帕耶特的私生活，并且仍然支持对她的提名，但是总理特鲁多必须回答几个关于审批程序的问题。

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今年53岁的帕耶特是第一个到达国际空间站（1999年）的加拿大女性宇航员。2011年发生交通事故时，她正在美国参加一个培训项目，住在马里兰州。她将在今年秋季接替现任总督大卫.约翰斯顿。

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（RCI with CBC）

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