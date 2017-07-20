实现梦想永远不晚：新不伦瑞克省87岁酷老太跳伞庆祝生日

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新不伦瑞克省的退休护士弗朗（Francine Fulem）早就想尝试跳伞。不久前她庆祝87岁生日，孩子们问她要什么礼物，她就把这个愿望提了出来。这不是她第一次要求，但是这一次，三个儿子决定帮助她实现这个梦想。

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CBC记者Nathalie Sturgeon报道说，跳伞计划因天气原因数次推迟，最终在星期天（7月16日）实行。孩子们一大早就帮她准备。三个儿子分了工，马赛勒和德尼负责给母亲保驾，吕克负责拍录像。跳伞公司的教练向她解释说，她将从一万英尺的高空跳下，最初40秒钟是不用降落伞的自由下落，时速超过200公里。弗朗听了面不改色。事实上这正是跳伞最吸引她的部分。

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许多亲友等在降落地点为她加油。看到老太太从天而降时，大家都很兴奋。吕克说，母亲好像一下子年轻了二十岁。

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这个疯狂的愿望实现了以后，弗朗是否会像一般老人那样安安静静地过日子了呢？吕克对此不报希望。而弗朗自己说，如果可以重来一遍，她是不会拒绝的。

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（RCI with CBC）

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