要让孩子更多地玩，课外活动太多不利孩子心理健康

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现在这个社会，不要说大人们没有足够的空闲时间，供自己消遣用，专家们说，连孩子也忙得没时间玩了。

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约翰娜·西蒙斯（Johanna Simmons）是温哥华市的一位儿童心理治疗师兼家庭辅导员，她在接受加拿大广播公司 Clare Hennig 的采访时表示，许多少年儿童都没有足够的时间来自由活动，随便玩耍，而这对孩子的心理健康是不利的。

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西蒙斯说，现在，有焦虑症的儿童人数在急剧上升，因为他们的活动安排地实在是太多了，他们已经没有能自己随便玩的机会。

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根据加拿大心理健康协会 （The Canadian Mental Health Association）的估计，BC省有1/7的少年儿童会经历精神方面的疾病，而焦虑症是儿童和青少年中最常见的一种精神健康问题。

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无意的伤害

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加拿大BC省的不少父母们也表示同意。

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一位男子说，其实时间是有的，就看孩子的父母怎么安排，我们小的时候，有好多时间玩耍，但现在父母让孩子玩的时间越来越少。

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另外一位妇女说，和老师也有关系，很多孩子的的时间表太紧了，应该和以前一样，给孩子更多的时间让他们自己玩。

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约翰娜·西蒙斯表示，许多家长等孩子一下课，就把孩子从一个课外活动拉到另外一个课外活动，孩子们在学校、在这些课外活动上，都得有好成绩，好表现，压力很大。

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她说，孩子就应该是孩子，要让他们有自个儿的时间，随便玩，这样就把焦虑给 “玩走“ 了，但现在他们的焦虑没有 “出口”。

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© CBC

她补充说，父母们以为让孩子学这学那有助于孩子的发育和发展，其实是无意中造成了伤害。

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放松很重要

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桑尼·韦伯斯特（Sunny Webster）是BC省的一位保育员，她的儿子小时候就曾经被诊断出有儿童焦虑症，现在，她深知父母需要给孩子提供机会，但应该是正确的机会，而不是过分的压力。

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她说，我曾经让儿子去学空手道，以为这有助于他建立自信心，但实际上这却增加了他的焦虑。

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韦伯斯特说，现在几乎所有的孩子到了傍晚5点还有很多事情要完成，没时间玩，这真是太多了。

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她接着说，很多父母认为，孩子小的时候应该学习一切，因为对他们的未来有好处，我们总是想为孩子创造最好的机会，但最好的到底是什么？

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父母与子女玩耍

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约翰娜·西蒙斯表示，什么对孩子最好？ 答案其实很简单：就是让孩子更多地自由玩耍。

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她说，没有任何安排的玩耍，可以让孩子们完全放松身心，完全控制自己的环境。

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另外，父母与孩子们一起玩耍、放松，也是家长与子女建立牢固关系的基础，哪怕每天只有几分钟的时间。

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约翰娜·西蒙斯说，再忙的家长，每天也应该拿出一些时间来和子女玩耍，即使是每天几分钟，也能让家长与子女之间沟通、连接。

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（RCI with Clare Hennig /CBC）

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