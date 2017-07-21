三分之一老年痴呆患者本可避免患病

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据加拿大广播公司的报道，最新的医学研究显示，每三个老年痴呆症患者中就有一个可以避免患上这种让人绝望的不治之症。

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发表在最新一期柳叶刀医学杂志上的一篇有关老年痴呆症的论文，是由24位老年痴呆症领域的专家就预防和照顾老年痴呆症患者问题的研究成果进行的总结，他们论证了9个健康和生活方式因素会导致35%的人患上老年痴呆症。

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换句话说，如果控制了这9个健康和生活方式因素，则至少三分之一的老年痴呆症患者不会患上这种不治之症。

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老年痴呆症患者Bonnie Buxton与丈夫玩填字游戏 © Melanie Glanz/CBC

比如，至少在15岁之前应该在学校学习以刺激大脑的发育和成熟，保护听力，控制高血压，控制体重避免过度肥胖，控制糖尿病，晚年控制吸烟，控制抑郁症，增加社会交往，和维持体育活动都可以减少患上老年痴呆症的机会。

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近年来加拿大一些医院研究也显示，走路等快节奏的锻炼方式有助于预防老年痴呆症。

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77岁的多伦多居民Bonnie Buxton去年10月份被确诊患有老年痴呆症，她现在与丈夫天天游泳和做填字游戏。他们很同意一位好朋友常常说的一句话， “活动肌肉就等于活动大脑 Move a muscle, the brain will follow”。

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