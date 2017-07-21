蒙特利尔港集装箱里发现4个人，加拿大海关开始调查

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在加拿大蒙特利尔港一个集装箱里被发现的 4名男子，正在医院接受护理，医护人员说，这些偷渡者有脱水和中暑的症状。

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星期四上午，蒙特利尔港口当局在一个运输集装箱里发现了这 4名男子，他们年纪在30多岁到40多岁。

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卫生机构 Urgences-Santé 的行动主任 François Labelle 说，这4名男子立即被送往医院，现在他们的身体状况处于稳定状态，预计会康复。

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来自德国

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加拿大广播公司报道说，蒙特利尔港的记录显示，在蒙特利尔之前，装载该集装箱船只停靠的最后一个港口是德国汉堡。

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加拿大警方现已把调查转交给加拿大边境服务局（CBSA）。

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CBSA 的发言人杰奎琳·罗伊（Catherine Roy）在回复加拿大广播公司的电子邮件中写道，由于调查正在进行之中，出于隐私原因，无法提供更多信息。

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当时在港口拉集装箱的卡车司机安德烈·梅德韦杰夫（Andrei Medvedev）告诉加拿大广播公司，星期四上午他看到一大堆救护车、警车来到港口，聚集在一个集装箱附近，之后看到护理人员从该集装箱里用担架抬出来几个人。

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（RCI with CBC）

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