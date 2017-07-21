特朗普提名的美驻加大使通过参院质询

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被特朗普提名担任美国驻加拿大大使的克拉夫特女士Kelly Knight Craft似乎在美国国会参议院外交委员会质询会上轻松过关。

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重量级大使

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据加拿大广播公司报道，克拉夫特在其参议院外交委员会质询会回答问题的开场白中说，如果国会确认了特朗普总统对她担任美国驻加拿大大使的提名，她会成为维护美国和加拿大伙伴关系让人放心的管家。

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克拉夫特女士是共和党活跃人士 © Courtesy of Glasgow Daily Times

关注美加关系问题的分析家们注意到，克拉夫特与美国总统特朗普的关系非同一般，会成为重量级的驻加拿大大使。

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克拉夫特女士不但经营过自己的市场资讯公司，而且在美国总统布什的政府内担任过美国常驻联合国代表团的资深成员，现在还是美国肯塔基大学的董事会成员；最主要的是，她和丈夫一道不但是美国共和党的筹款大户、而且为特朗普的总统竞选出了大力，是深得特朗普信任的圈内人士，可以直接向特朗普建言而无需通过国务院的体制内渠道。

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直达天庭

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这样可以直达天庭的信息渠道对处理目前敏感而复杂的美加关系是不可多得的资产。

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克拉夫特夫妇为特朗普竞选总统提供大量捐款 © Courtesy of Glasgow Daily Times

这个星期一，美国首席贸易谈判代表办公室公布了美国重新谈判北美大陆三国自由贸易协议的目标清单。这个重谈北美大陆自由贸易协议谈判的第一轮会谈定在8月16日在华盛顿举行。

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在回答美国参议院外交委员会质询时，克拉夫特女士虽然没有透露她将以何种方式参与北美大陆自由贸易协议的谈判，但表示会与美国首席贸易谈判代表雷特泽尔和商务部长罗斯密切合作，确保美国的公司企业和美国工人能够在公平的基础上参与北美大陆的经济竞争。

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在被问及在处理美加贸易问题方面她有那些工作重点的问题时克拉夫特女士表示，加拿大软木出口美国和美国奶制品、禽蛋产品出口加拿大是她会投入较多精力的领域。

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首位女大使

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在得到美国国会的确认后，克拉夫特将成为美国首位女性驻加拿大大使。

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克拉夫特的丈夫Joe Craft是美国主要煤炭公司Alliance Resource Partners LP的首席执行官，有几十亿美元的个人财富。

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RCI with CBC

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