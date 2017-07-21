加拿大出世界级黑网巨枭

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据加拿大广播公司报道，美国司法部长Jeff Sessions星期四证实，美国联邦调查局FBI破获了世界上规模最大的名叫AlphaBay的“黑网”dark web，逮捕了其主谋、今年25岁的加拿大人卡茨Alexandre Cazes；并说这一今年最成功的世界级破案行动是美国、泰国、加拿大、荷兰、英国、法国等国警方的携手合作的结果。

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不过，卡茨7月5日在其居住的泰国被逮捕后一个星期在泰国监狱用上吊的方式自杀身亡。

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美国联邦调查局说逮捕卡茨是国际警方合作的结果 © Screengrab/CBC News

美国联邦调查局指证卡茨是黑网AlphaBay的创立者和管理者，这是一个汇集了毒品、枪械、被盗信用卡信息等非法物品销售商和20万顾客的附在互联网上的黑网；卡茨本人通过经营这个黑网积累了2300万美元的财富。

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卡茨是加拿大魁北克省三河市人，父母属普通打工阶层。

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卡茨的父亲虽然证实卡茨过去4年与妻子一起在泰国居住并成了有钱人，但不相信他儿子是恶名昭著的地下黑网的主人，说儿子成了百万富翁是靠玩比特币、房地产和股票挣来的。

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