借力《鬼怪》发展旅游：魁北克城今夏迎来众多韩剧粉

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今年的旅游季节开始以来，魁北克省首府魁北克城的街道上多了许多亚洲面孔，在著名的Frontenac古堡门前和古堡内的酒店大厅里拍照留念的人更是络绎不绝。他们多是韩剧《鬼怪》的观众和粉丝。这部连续剧去年在魁北克城拍摄，许多情节发生在古堡里。

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魁北克城旅游局在这部电视连续剧里投资2万加元。现在尽管还无法做全面的统计，但可以肯定的是，这可能是该部门有史以来回报率最高的一笔投资了。该剧开播以来有2亿5千万人观看。旅游局负责人安德烈.鲁瓦在接受Radio-Canada记者Alain Rochefort采访时说，来魁北克城的韩国游客越来越多，都是冲着《鬼怪》的拍摄地来的。两万加元换来这样的知名度，真是太值了。

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古堡推出“鬼怪体验”旅游套餐

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这样的大好商机哪里能放过。Frontenac古堡推出了“鬼怪体验”套餐，包括在古堡内的费尔蒙酒店住宿一夜，购物优惠和导游服务，另外还附赠一张标出城内其他拍摄地点的魁北克城地图和一支被剧中女主角用来示好的枫糖浆棒棒糖。

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城里的一扇普通的红门原本无人注意，但因男主角“鬼怪”金侁走过，现在成为韩国游客最喜欢的拍照背景。位于红门旁边的店家自然也搭上了顺风车。

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这部电视连续剧共有十六集，全名为《鬼怪：孤单又灿烂的神》，去年年底在韩国开始播出。中国观众通过B站、优酷等网站追看。该剧在豆瓣的评分达到8.3分。鲁瓦等人因此对中国粉丝的到来也充满希望。

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（RCI with Radio-Canada）

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