美国政府发言人斯派塞辞职，由金融专家接任

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美国白宫发言人和公关主管肖恩.斯派塞（Sean Spicer）星期五7月21日宣布辞职，接替他担任公关主管的华尔街金融家安东尼.斯卡拉姆齐（Anthony Scaramucci）同一天在媒体面前首次亮相。而白宫发言人则由斯派塞的副手萨拉.赫卡比.桑德斯接任。

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斯卡拉姆齐并无媒体或公关资历。他曾创办投资公司，在美国进出口银行任职，同时是共和党的筹款人。据《纽约时报》报道，斯派塞曾强烈反对任命斯卡拉姆齐主管白宫公关，认为这是一个重大错误。

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二人将在下个月交接。特朗普上台半年来有多名高官被解除职务或自动请辞，包括代理司法部长萨莉.耶茨，国家安全顾问迈克尔.弗林，FBI局长詹姆斯.科米等人。几天前，特朗普在接受采访时还表示了对现任司法部长塞申斯的不满。

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斯派塞在白宫新闻发布会上面对记者时作风强悍，有“总统的斗牛犬”之称。但是最近一段时间他渐渐转向幕后，引起诸多猜测。

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（RCI with AP）

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