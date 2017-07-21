当加拿大人遇上朝阳区群众：Cavalia马戏团员工因吸大麻在中国被捕

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中国警方7月14日突袭一家北京市酒店，并对一些住客进行大麻测试。有几人被逮捕，其中包括两名为Cavalia马戏团工作的魁北克人。他们目前仍然被关押，据信将在7月23日被驱逐出境。

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马戏团的发言人埃里克.帕凯特证实了该团员工因吸大麻在中国被捕的消息。他强调说，公司的政策是去哪一个国家演出都要遵守那里的法律。被捕的两人属于该团技术团队。有来自外交界的消息来源说，中方已经要求马戏团为他们购买回加拿大的机票。

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Cavalia 2016年在北京上演。 © Getty Images/Lintao Zhang

按照中国的禁毒法，吸食毒品和使用、生产或贩卖毒品一样，都属于违法行为。贩卖毒品超过50克，最高量刑可被判死刑。

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Cavalia原是太阳杂技团出品的一场马术演出，在中国也被称为“梦幻舞马”。后来演出班底从太阳杂技团分出，另行成立以演出命名的剧团。该团自2015年7月开始在中国演出。

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（RCI avec Radio-Canada）

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