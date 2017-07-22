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早早出门，莫忘充电：如何应对更加严格的美国海关安检？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 22 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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自本星期三（7月18日）起，美国海关将对入境旅客携带的电子产品进行更严格的检查。尽管是随机抽查，但是CBC高科技专栏记者Matthew Braga却建议说，你最好假定你会被抽到，提早做好接招准备，免得到时候措手不及，耽误行程甚至被拒绝入境。

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实际上在星期三以前，旅客也可能被随机选中接受进一步的检查，包括搜身、检查随身携带物品和用爆炸物探测器检查行李。加拿大航空安全部门CATSA说，这是为了保证“最高标准的安全”。

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(ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

星期三以后，在上述检查以外，旅客也会被随机选中检查电子产品。海关人员会要求被选中的人把平板或电子书从行李中取出来，除下护套并开启。没有被抽中的旅客，过安检时还是要像过去一样把电子产品和其他物品分开来单放。

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一般说来，机场海关人员和边境检查人员不同，前者的检查主要针对电子产品本身，看它是否为杀伤目的被改装过。他们不会检查电子产品内存储的照片、视频和邮件等文件内容。

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但是加拿大和美国的边境检查人员可能会要求过境者给出密码，以便查看内容。如果拒绝合作，可能不仅不能入境，电子产品也会被没收。

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出发去机场以前要做的事

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CATSA的发言人马修.拉罗克在接受CBC采访时说，现在的机场安检越来越严，即使你不飞出加拿大，也要做好电子产品被检查的准备。这意味着在出发以前记得给手机、iPad或其他电子产品充电，检查一下它们的护套是否容易取下来（或者干脆早早取下来以备检查）。这是因为，如果你被随机选中，但你的电子产品却没电了无法启动，或是除不下护套，那它就不能随你继续旅行了。

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更重要的是，如果去美国，务必要为机场安检留出至少两个小时的时间。

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(Joe Raedle/Getty Images)

美国国安部：我们面对的敌人狡猾而适应力强

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自星期三开始在加拿大和世界各地280多个机场实行的新规定还包括加强飞机周围和候机区的保安，使用先进技术，扩大警犬的嗅探范围等等。这意味着，去美国的旅客将不得不在机场忍受更加漫长的等待。

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但是美国国安部表示，加强机场保安是必要的。因为美国和全球航空界面对的敌人“狡猾而适应力强”。民航班机仍然是恐怖组织的攻击目标，而且恐怖分子在寻求新的攻击手段。

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BBC报道说，美国安全部门获得的情报显示，叙利亚和也门的伊斯兰极端组织可能正在合作研究可以逃过现有安检的爆炸装置。

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路透社报道说，苹果手机和三星手机将会受到格外严格地检查。

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（RCI with CBC and BBC）

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