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加广周末网络广播（2017年7月23日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期日 23 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎、吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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第一篇报道是赵黎为您准备的。根据一个新的调查，在加拿大的大多伦多 GTA 地区，一半以上的黑人居民曾在公共场所有过被警方拦住的经历，而在 25 – 44岁的黑人男子中，高达79%的人有过这种遭遇。这一调查名为“黑人体验项目”（The Black Experience Project），调查的主题之一，就是探讨黑人社区与警察之间的关系。

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© CP/Chad Hipolito

第二篇是吴薇为您准备的报道。BC省新民主党领袖霍尔根（John Horgen）和他的新内阁星期二（7月18日）宣誓就职。在经过两个多月的动荡之后，BC省政坛是否终于可以恢复平静，让新政府从容当家了呢？资深华裔评论员、前温哥华市议员黎拔佳认为不会。他在接受本台采访时预测说，今后一年多，BC省政坛每一天都可能发生变动。

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第三篇是沈二为您准备的报道。2017 Best Sellers，畅销书《每个人都撒谎 – 大数据、新数据和网络能告诉的真实的我们》，这本畅销书的作者并非知名作家也不是著名学者，而是一位年轻的数据专家，塞斯 斯蒂芬 – 达维德维茨 （Seth Stephens-Davidowitz ）。塞斯是一位经济学博士，却钟爱通过大数据分析来了解人和社会的真实心理。2012年他找到了自己数据分析的“宝藏”，因为谷歌将自己的庞大数据库通过“谷歌趋势 – Google Trends”向公众开放使用。在通过分析大量的公开的“谷歌趋势 – Google Trends”数据，塞斯博士得出的结论是“每个美国人都在‘撒谎’”，因为谷歌数据分析出来的美国人对“性”、“种族歧视”、“女性”等很多敏感问题上公众公开的态度和调查和他们私下使用谷歌搜素的情况大相径庭。

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第四篇是赵黎为您准备的报道东成西就 –  中加现代首饰交流展，正在位于蒙特利尔市的魁北克工艺艺术博物馆（Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec）举行。参加展览的是南京艺术学院的首饰专业和蒙特利尔珠宝学院，首饰展品共有100来件，参展的南京艺术学院教授郑静和6位研究生带来了50多件，其余展品由蒙特利尔珠宝学院提供。

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© Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

第五篇报道是吴薇为您准备的。魁北克省小镇圣阿波利奈（Saint-Apollinaire）几天前的一项公投结果引起了加拿大全国媒体的注意。这项公投否决了一个在当地修建穆斯林墓地的项目。星期一（7月17日），当事各方纷纷发声。

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里。我是方华，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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