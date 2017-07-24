BC省17岁女孩游泳横渡英吉利海峡

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据加拿大广播公司记者 Anna Dimoff的报道，加拿大BC省科罗纳市的17岁姑娘艾米莉.艾普Emily Epp成为横渡英吉利海峡最年轻的不列颠哥伦比亚省人。

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艾米莉游泳从英国的Dover到法国的Cap Gris Nez © Google Maps

创BC省记录

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今年7月15日，艾米莉从英国东南部海滨城市Dover跳入大西洋开始向欧洲大陆法国西北部的Cap Gris Nez游泳横渡大西洋的挑战，在11小时57分钟与海浪的搏击之后，她终于完成了横渡英吉利海峡的壮举，成为1951年以来第43位完成横渡英吉利海峡的加拿大人。

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艾米莉横渡完英吉利海峡后告诉加拿大广播公司记者说，横渡英吉利海峡的游泳真是与众不同，与在家乡的奥卡那根湖Okanagan Lake里游泳的感觉绝对不一样；有海豹陪着她游泳、还有海豚相伴，真是棒极了、美极了！

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童年立志

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艾米莉说在2008年她不到十岁时就已经有了要横渡英吉利海峡的想法，当时她听到自己的游泳教练Brent Hobbs完成了横渡英吉利海峡的壮举之后就想，有朝一日她自己也应该能够横渡英吉利海峡。

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在横渡英吉利海峡前艾米莉先环游了Bowen岛 © Cheryl Epp

有了这一志向和目标，艾米莉开始加强了游泳训练的强度。最近几年她不但在家乡不列颠哥伦比亚省的奥卡那根湖进行游泳马拉松训练，今年6月份还在温哥华附近太平洋海域的Bowen岛进行游泳训练，用11个小时的时间完成了环岛游泳。

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但训练是一回事，真正横渡英吉利海峡又是另外一回事。

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绝非易事

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艾米莉说当她来到英国英吉利海峡的岸边城市，看到对面的法国和往来跨越英吉利海峡的船只，她感到非常的激动，相信自己一定能够克服困难征服英吉利海峡。

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将近12个小时在低水温的大西洋里游泳绝非易事，艾米莉克服头晕恶心的症状、坚持继续在水中击水前进，最后终于胜利跨过了英吉利海峡抵达大西洋法国岸边。

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17 Year Old Emily Epp Swims English Channel in 11 hours 57 min… 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Congratulations to Emily Epp for successfully completing her swim across the English Chanel (34 kms!) in 11 hours 57 minutes on Friday July 14. Just incredible for anyone, let alone a 17 year old. She's the 11th solo person to finish the swim this year, and the first Canadian in 2017. Looking forward to congratulating her in person when she and her family return to Kelowna. She also raised nearly $40,000 in support of Canuck Place in Vancouver. Way to go Emily! 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by Kelowna Gospel Fellowship Church on Friday, July 14, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

慈善募捐

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艾米莉告诉加拿大广播公司记者说，她之所以选择横渡英吉利海峡除了因为这是激励自己人生的挑战之外，还因为她要用这个行动为不列颠哥伦比亚省病童安康院Canuck Place Children’s Hospice筹集捐款；她的妹妹从幼年开始就成为那里被照顾的病童，艾米莉觉得应该尽其所能为这样好的慈善组织作出自己的贡献。

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艾米莉横渡英吉利海峡的行动为该病童安康院筹集了4万3千加元的捐款。

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艾米莉说她下一个目标是完成自己的高中学业，并决定自己今后的学习和工作方向。

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