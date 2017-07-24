阿省NDP郁闷了：该省右翼合二而一

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据加拿大广播公司记者Michelle Bellefontaine的报道，在阿尔伯塔省保守党和野玫瑰党这两个右翼政党在周末举行的党员投票中各自以压倒多数通过了两党合并成立阿尔伯塔省联合保守党之后，下一个要解决的问题是选出合并后的阿尔伯塔省右翼政党的领袖。

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这一遴选新领袖的过程分两步走。首先是阿尔伯塔省议会中的野玫瑰党和保守党的议会党团将举行会议选出临时领袖，要求省议会议长批准野玫瑰党和保守党从星期一开始在联合保守党的旗帜下统一运作，并向省选举委员会注册以统一的名称参加下一次阿尔伯塔省大选。

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阿省保守党领袖Jason Kenney对新党魁是志在必得 © Jeff McIntosh/The Canadian Press

第二步是组成由相同数量的野玫瑰党和保守党人士参加的党魁选举筹委会，以开始联合保守党领袖的选举进程。

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联合保守党将在10月28日选出新领袖。

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阿尔伯塔省野玫瑰党领袖Brian Jean已经宣布要参加联合保守党领袖的角逐，而保守党领袖Jason Kenney虽然还没有正式宣布参选，但其有志于成为合并后的联合保守党的领袖早就是公开的秘密。

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阿尔伯塔省右翼政党的合并对左翼新民主党政府带来了极大的挑战。

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