加元升势强：冲破80美分指日可待

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大货币加元对美元的汇率已经达到两年来的最高点，与一加元换0.8美元的心理大关只有一步之遥。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者 Pete Evans的报道，星期五北美外汇市场收盘时加元对美元的汇率是一加元换0.7976美元。自从5月份加元对美元的汇率进入上升轨道后，加元已经对美元升值了差不多10%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际和国内多个因素让加元坚挺 © CBC

专家们认为，加拿大就业市场强劲、零售市场销售喜人、制造业产出增加、加拿大中央银行提早加息，和美元在世界范围走软是支持加元对美元升势的主要因素。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普上台后其“美国优先”的经济政策曾经成为美元汇率坚挺的强心剂，但半年多来特朗普政府陷入内外交困无所作为的局面，到导致了美元升势的提早结束。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们告诫说，加元对美元汇率的升值是把双刃剑，一方面提高了加拿大人手里的加元在国外的购买力，但另一方面也会提高加拿大产品和资产的价格，起到遏制出口的作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada