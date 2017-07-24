蒙特利尔市孕妇身中数刀后接受紧急剖腹产，惜婴儿未能保住

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星期一（7月24日）凌晨在魁北克省蒙特利尔市，一名孕妇身中数刀，被紧急送医。医生为她做了紧急剖腹产手术。目前她情况稳定，但是婴儿出生几个小时后死亡。警方逮捕了一名37岁的男子。

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警方在凌晨2点半左右接到报警电话。这名女子怀孕七到八个月，与男友住在蒙特利尔北区的一栋公寓里。案发时家里没有别人在场。她上半身和下半身均被刺中，受了重伤。她在男友离开后去敲邻居的门求救。

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她的男友在警察到达时已逃走。他被定为第一嫌疑人，稍后被抓获。

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（RCI with CBC）

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