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加拿大最著名的一夫多妻案被告被定罪

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 24 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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BC省高等法院星期一（7月24日）做出判决，裁定该省“末日圣徒耶稣基督正统教会”（FLDS）的前领袖、61岁的温斯顿.布莱克莫尔（Winston Blackmore）的罪名成立。布莱克莫尔先后娶过24个妻子，至少有145个孩子。此案是加拿大历时最久，也是最著名的一夫多妻案

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（JONATHAN HAYWARD/CP）

另一个FLDS的前领袖詹姆斯.奥勒被指控相同罪名，但法庭还没有做出对他的判决。他们两人都不否认自己有多个妻子，但坚持这属于宪法保护的宗教自由。布莱克莫尔的前妻之一是此案的证人。她告诉法官，布莱克莫尔曾经对她宣称自己“只是按照上帝的旨意行事”。

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布莱克莫尔的辩护律师此前曾经表示，如果他的客户被判有罪，他将提出上诉，在宪法层面挑战禁止多配偶制法律。

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