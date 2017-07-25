加拿大希尔斯公司遇到公关噩梦

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据加拿大广播公司记者Sophia Harris的报道，希尔斯公司在加拿大全国范围开始的打折促销宣传广告引起不少加拿大人的负面反应。

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网民质疑：没钱支付员工遣散费却有钱做销售广告 © Sears Canada/Facebook

一些网民在希尔斯加拿大公司的网站上留言说，你们说没钱支付员工的遣散费却有钱来做广告，不给员工遣散费就别想让我去希尔斯购物。

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还有一些网民气愤的支出，希尔斯公司在不给员工支付遣散费的情况下却拿出760万加元给43位高管支付在公司重整期间的留职奖金。

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希尔斯加拿大分公司为了避免破产正在进行公司重整，决定关掉255个百货商店中的59个，裁员2900人；这些被裁掉的雇员都得不到遣散费；希尔斯加拿大分公司还要求法庭批准其停止为员工退休基金继续供款，而希尔斯公司过去已经存在对雇员退休基金供款不足的问题。

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零售领域分析师Bruce Winder 说，希尔斯加拿大公司遭遇社交媒体的负面评论潮是公关方面的噩梦，对其想积累消费者人气、重整旗鼓的努力是重大的打击；消费者不喜欢看到零售公司不公平的对待处于弱者地位的雇员。

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