加元快速升值谁哭谁笑

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在星期一加元对美元汇率在一加元换0.8美元上下浮动的情况下，加拿大广播公司对加元快速升值对哪些加拿大人有好处、对哪些加拿大人有坏处的情况进行了分析报道。

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专家们认为，加拿大就业市场强劲、零售市场销售喜人、制造业产出增加、加拿大中央银行提早加息，和美元在世界范围走软是支持近来加元对美元升势的主要因素。

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在实行开放经济、以贸易立国，而且四分之三的出口依赖美国市场的加拿大，加元对美元的汇率不管是升还是降都会是有人高兴有人愁的情况。

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那么对于今年5月份以来加元对美元快速上涨10%的情况是哪些人高兴哪些人发愁呢？

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谁高兴

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据加拿大广播公司记者的报道，最明显应该高兴的人是那些前往美国或者外国旅行、购物的加拿大人，因为他们手中的加元能够换来更多的美元和外币，等于他们手里的钱两个月以来增加了10%。

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去美国Lauderdale乘豪华游轮旅游节省了106加元 © CBC

比如，去美国佛罗里达州Lauderdale乘豪华游轮旅游一个星期的费用878美元在5月份要花费1203加元，而到7月下旬则只需1097加元就可以拿下，节省了106加元。

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同样的，那些需要花费美元从外国进口设备和原料的加拿大公司企业现在与5月份相比等于是节省了10%的进口成本。

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加拿大职业冰球俱乐部队、职业篮球俱乐部队和职业棒球俱乐部队为了吸引精英球员常常要用美元支付球员的薪酬，这些球队也会由于加元的快速升值而一下子节省10%的工资开支。

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谁郁闷

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而不喜欢看到加元升值的也有不少加拿大人。

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加元升值让加拿大油砂矿行业欲哭无泪 © Todd Korol/Reuters

就像加元升值会鼓励加拿大人出国旅游购物一样，加元升值会减少美国等外国游客来加拿大旅游购物的热情，所以从事旅游业的加拿大人会不那么高兴。

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投资美国股票市场、债券市场、或者是房地产市场的加拿大人也会由于加元对美元的升值而受到损失，因为他们的投资收入现在换成加元会比2个月前减少10%。

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想在加拿大房地产市场炒作的外国人也会发现他们需要拿出更多的本国货币才能换到同样数量的加元去购买加拿大的房产，这会削弱他们在加拿大房地产市场炒作的热情。

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以美国为出口市场或者是把产品出口到用美元结汇国家的加拿大公司企业也会面临更严峻的竞争局面，如果他们不想因为加元对美元升值而提高其出口产品的美元售价，就只能吞下减少自己利润的苦果。

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这方面一个明显的例子是加拿大的油砂矿行业。在世界石油市场的油价在每桶45美元左右徘徊的情况下，加元从去年0.74美元的水平上涨到现在的0.80美元的水平，等于让加拿大石油公司平白损失了将近10%的收入，再加上加拿大中央银行上调利息率导致的借款负担加重，这让本来就在低油价环境里挣扎的加拿大油砂矿行业又要面对加元升值和利息率上升这多重折磨。

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RCI with CBC

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