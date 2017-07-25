蓝莓成熟季节小心遭遇熊

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在加拿大洛矶山脉地区不断发生灰熊与人遭遇的事件后，阿尔伯塔公园局的专家一方面安慰人们说，今年灰熊的表现并没有超乎寻常的情况；一方面告诫人们在蓝莓成熟的季节要格外小心与灰熊遭遇。

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灰熊直立起来看着那辆阻止它追逐骑车者的皮卡 © Submitted by Cassie Beyer

据加拿大广播公司记者Dave Dormer的报道，7月中一对美国夫妇拍摄的手机视频火爆社交网站。当时这对美国爱达荷州夫妇驾车行驶在加拿大93号高速公路不列颠哥伦比亚省与阿尔伯塔省交接的下坡路段，他们随手拍摄的视频显示一头灰熊在追逐一位在上坡公路路段上骑自行车的人，而同方向行驶在上坡路段的一位皮卡驾车者用驾车插入灰熊和骑自行车者之间路段的办法保护这位被灰熊追逐的人；后来这只灰熊终于舍弃了追逐该骑车者。

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今年春天以来加拿大媒体报道了阿尔伯塔省发生多起熊追逐人的事件，但阿尔伯塔省公园局的统计数字显示，今年熊与人遭遇的事件数量并不多于往年。之所以给人的印象似乎是熊追逐人的事件明显多于往年是因为媒体大量报道了编号为148号的灰熊；这头灰熊不但现身学校组织高中学生在班芙自然公园的教学活动、袭击一位在Canmore镇推着婴儿车牵着狗遛弯的居民、跟踪一位爬山者、而且追逐一位在锻炼身体的女性。

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阿尔伯塔省公园局的野生动物专家Jay Honeyman告诫说，现在进入了蓝莓成熟季节，不少人来到班芙公园山区采摘蓝莓；但蓝莓也是灰熊喜爱的食物，所以每年的7、8月份是灰熊与人遭遇的高峰季节。

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为了减少灰熊伤人的危险，公园局的工作人员已经采取了在靠近住宅区的丘陵地区拔除蓝莓等浆果植物的措施。这一措施已经显著减少了灰熊现身班芙公园居民区的现象。

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