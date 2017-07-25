蒙特利尔港集装箱偷渡4男子提出避难申请

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上周在蒙特利尔港一个运输集装箱内被发现的4名男子在加拿大提出避难申请。

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加拿大广播公司报道说，难民委员会在星期一举行了听证会，有关信息显示这4人来自格鲁吉亚，他们是自愿来到加拿大的。

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但听证会上的其他细节受到保护，媒体不得报道，其中包括这4名男子的身份和他们来加拿大的理由。

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报道说，运载装有这4人集装箱的船只是在7月19日凌晨2:35抵达蒙特利尔港的，但直到7月20日早晨7点港口才发现这些人。

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在难民委员会的听证会上，由政府指派的律师说，要不是由于海关的检查，这些人可能不会活着出来。

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这4名年纪在30多岁到40多岁的男子，躲藏在一个装有汽车的集装箱里，装有汽车的集装箱在获准进入加拿大之前需要经过检查。

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加拿大广播公司报道说，这个集装箱被搁置在一边等候检查，后来有一名保安人员在走近集装箱时听到了里面传来的呼救声。

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保安人员立即打开了集装箱门，然后拨打911，叫来了救护车、加拿大皇家骑警RCMP和加拿大边境服务局。

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这4名男子当时已经出现脱水和中暑状况，立即被送往医院接受护理，对他们难民申请的听证会推迟到本周一, 以让他们有康复的时间。

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（RCI with CBC）

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