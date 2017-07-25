加拿大维多利亚市将把港口停车场改为水边公园

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加拿大BC省首府维多利亚市正在策划把港口的一个停车场改造成水边公园，使其成为一个重要的旅游点。

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加拿大广播公司报道说，市政府正围绕如何重新设计这个名为“船舶点”（Ship Point）的地点开展公众咨询，这里是维多利亚内港的一个大型停车场，而且也经常被用来举办一些庆祝活动。

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维多利亚市的资深城市规划师 Joaquin Karakas表示，目前的规划是把该地点改造为一个包括广场和草坪在内的水边公园，使这个地处水边的宝贵地盘获得更好的利用，成为城市的一个标志性景点。

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设计的草案在确定后将被提交给维多利亚市议会，然后需要核算开发成本，设置分阶段开发策略。

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Joaquin Karakas说，市议会有可能在2018年初批准最后计划。

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（RCI with CBC）

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