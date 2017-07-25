加拿大一著名瑜伽教练因用毒品过量死亡

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加拿大著名的瑜伽教练迈克尔·斯通（Michael Stone）在维多利亚市因用毒品过量而去世，再度引发人们对不列颠哥伦比亚省愈演愈烈的“街头药物”危机的关注。

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初步的毒理学检查结果表明，迈克尔·斯通的血液系统中含有阿片样物质，其中包括芬太尼。

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世界知名的佛教者

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加拿大广播公司报道说，迈克尔·斯通不但是一位著名的瑜伽教练，而且是一位在加拿大和世界各地都有相当知名度的佛教者，曾多次主持与佛教有关的各种研讨会、工作坊，多伦多的佛教中心Toronto’s Centre of Gravity Buddism 就是他创建的。

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除此以外，斯通还出过好几本与瑜伽、修心养性有关的书籍。

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© Michael Stone/Facebook

然而，大家不知道的是，斯通患有躁郁症（bipolar disorder ）。

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躁郁症的困扰

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斯通的妻子卡里娜·斯通（Carina Stone）和一些学生就斯通的去世发布了一份声明，声明说，迈克尔·斯通一直患有躁狂抑郁症，而且一直在寻求帮助来缓解自己的症状。

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这个声明说，7月13日，迈克尔·斯通去维多利亚市进行常规活动，途中购买了一种“街头药物”，皇家骑警（RCMP）在午夜左右发现了斯通，但当时他已经对外界没有任何反应。

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斯通被送到医院后宣布为脑死亡，靠机器维持了两天的生命后去世。

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这份声明说，初步的毒理学报告显示他的系统中有阿片类药物，包括芬太尼。

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官方的毒理学报告则需要几个月的时间才能出来，由于BC省毒品过量危机严重，目前有大量毒理学报告处于积压状态。

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社会对精神疾病的态度

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加拿大广播公司报道说，迈克尔·斯通曾经坦率地讲述过自己在青少年时期使用毒品的情况，并在2011年的一次采访中谈到了自己对毒品的尝试，他说自己终于停用了毒品，转向瑜伽。

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斯通的妻子在声明说，这些年来他通过佛教和瑜伽来促进自己的心理健康，但最近几个月开始寻求医疗帮助。

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这份声明说，对于躁郁症，斯通一直没有对外公开，因为担心由此带来的耻辱…

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声明还说，在我们的社会，似乎找不到合适的语言来公开谈论精神健康的问题，同时不让当事人感到耻辱。

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© Instagram/Michael Stone

斯通一共有3个孩子，而且正在等待第 4个孩子的降生。

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上个周末，在加拿大温哥华以及世界各地的几个城市，瑜伽学员们为迈克尔·斯通举办了悼念和追思仪式。

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他的朋友们在 GoFundMe 上为迈克尔·斯通建立了一个页面，以支持他的家人们。

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BC省的芬太尼危机

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今年1月至4月间，加拿大BC全省共有368人死于用毒品过量，其中72% 因芬太尼死亡，死亡人数中82% 为男性。

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在芬太尼导致的死亡中，温哥华的人数最多，其次是素里市（surrey）, 维多利亚市排在第三位。

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（RCI with CBC）

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