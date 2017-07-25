当心这种自告奋勇帮你戒红肉的小虫：美洲花蜱正在移民加拿大

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安省居民沃特斯（Les Waters）最喜欢做的事就是打猎，最喜欢吃的就是汉堡、驼鹿肉排和鹿里脊等肉食。但是两年前，他在吃下一个汉堡包后产生了严重的过敏反应，从此不得不戒掉猪牛羊肉以及他打到的野味。

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CBC记者Marcy Cuttler报道说，造成沃特斯对红肉过敏的罪魁祸首是美洲花蜱（Amblyomma americanum，亦称美洲钝眼蜱和孤星蜱）。这种蜱虫原本生活在美国东南部，但是随着气候变暖，近年来它们也开始附在动物和鸟类身上偷越国境，北上加拿大。

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美洲花蜱在叮咬时释放出一种名叫alpha gal的蛋白质。它存在于猪牛羊肉中，进入人的消化系统是无害的。但是进入血液后，会引发免疫系统的警报，遂生产抗体。被美洲花蜱叮过再吃猪牛羊等红肉的人，就会产生轻重不一的过敏反应。

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新不伦瑞克省生物学家劳埃德（Vett Lloyd）介绍说，美洲花蜱和其他种类的蜱虫不同，它具有攻击性，属于少数会追逐猎物的种类。目前在加拿大，蜱虫叮咬引发红肉过敏的病例还比较罕见，新不伦瑞克省仅有两例。沃特斯怀疑自己是在有一次去魁北克省北部打猎时被咬的，但是无法确定。

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如果是一个正打算节食减肥的人，美洲花蜱也许是个受欢迎的小帮手。但是对于沃特斯这样无肉不欢的打猎爱好者来说，蜱虫夺走了许多生活乐趣，强迫他改变了饮食习惯。尽管还是可以吃白肉，但是他沮丧地表示，老是吃鱼和鸡肉，真无聊啊。

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（RCI with CBC）

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