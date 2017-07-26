油价又升了，已经接近50美元一桶

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国际石油市场经历了三年的起起伏伏，这个星期似乎来了一些好消息，有迹象显示，美国的页岩油生产会放缓，而石油输出国组织OPEC 也可能“自加克制”。

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加拿大广播公司的Tracy Johnson报道说，美国的石油钻探数据在过去四个星期里有两个星期出现下降，阿纳达科石油公司 （ Anadarko Petroleum）在其盈利报告中宣布，削减2017年余下时间的支出，而石油服务公司哈里伯顿 （ Halliburton ）最近几周内已经两次表示，他们的客户正在“刹车”。

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此外，继星期一在俄罗斯圣彼得堡的会晤后，沙特阿拉伯表示，将限制其对美国的出口，而尼日利亚则同意将其产量限制在每天180万桶。

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在这种情况下，石油价格出现回升，星期三（7月26日）已经达到超过48美元/桶，与本月初的40美元/桶相比，显然是个可喜的涨势。

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© Lucy Nicholson/Reuters

美国的页岩油

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Raymond James的能源分析师罗伯特·马克（Robert Mark）说，我们知道美国的页岩油生产有很大的灵活性，页岩油生产商可以随时转向。

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美国石油学会（American Petroleum Institute ）星期二公布的数据显示，截至到7月21日的一周，美国的原油库存减少了1000万桶，降幅约为分析师预期的4倍之多。

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两个星期前，哈里伯顿开始警告说，页岩油的繁荣遇到了一些麻烦，该公司的业务发展主管表示，预计美国的钻井数量将在年底达到1000座，但随着成本上升，将到此打住，页岩油增产速度将放缓。

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正如罗伯特·马克所说，页岩油的利润率是很低的。

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沙特阿拉伯

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与此同时，沙特阿拉伯已经开始减少对美国出口的石油。

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本周一，沙特阿拉伯表示，将在把每天的出口额限制到660万桶，这远远低于一年前的出口。

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专家们说，这将对美国的库存量产生影响，在库存下降之前，很难看到油价突破50美元一桶。

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但罗伯特·马克表示，这种情况最终是会来临的，现在世界在供求方面存在轻微的赤字，如果你把库存量减少了，就会看到一个更加规范化的行业。

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加元涨势放缓

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虽然国际油价上涨，但星期三（7月26日）加元的涨势却有所减弱，这是因为在美联储宣布最新政策决定之前，美元走强。

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加元自5月初以来上涨了10%，主要是由于美元走弱，以及强劲的经济数据刺激加拿大央行在本月初决定提升基准利率。

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然而，根据路透社的最新调查和CME的美联储观察工具，市场对未来几个月美国利率上调的预期下降，预计今年年底前再次加息的不到50%。

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虽然美国劳工市场保持健康，但工资增长的疲软和通货膨胀率的冷却会使美联储小心，美国的经济增长并没有像以前预期的那样高，预计今年和2018年的增长都将是“适度”的。

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与此同时，尽管传统上加元与石油价格一直挂钩，被称为石油货币，但货币策略师最近指出，加元与石油价格之间的传统关系已经分解。

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（RCI with CBC）

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