Loblaw 说提升最低时薪将使其增加开支$1.9亿

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加拿大的食品连锁商巨头 Loblaw Companies Ltd.Loblaw 公司表示，安大略省、阿尔伯塔省提升最低工资标准以及魁北克省的医保改革预计将触及公司收入的 “底线”。

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该公司说，这些变化预计将在2018年使公司的开支增加大约 1.9 亿加元。

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加通社报道说，Loblaw 公司是在公布第二季度的利润时作出上述评论的，报告称第二季度归属股东的利润为3.58亿加元，摊薄每股收益（diluted share）为89加分。相比之下，去年同期的利润为1.58亿加元，摊薄每股收益39加分。

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截至到6月17日的季度收入总额为110.8亿加元，高于去年同期的107.3亿美元。

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除了食品连锁超市之外，Loblaw 还拥有 Shoppers Drug Mart 连锁店、Joe Fresh 服装链，PC Financial 个人银行业务以及 Choice Properties 房地产投资信托的股权。

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（RCI with CBC,CP ）

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