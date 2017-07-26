不用下车就能结婚，加拿大尼亚加拉大瀑布提供开车结婚服务

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加拿大的尼亚加拉大瀑布有点越来越像美国的拉斯维加斯，这里的一个小教堂新增了一个快速结婚的服务项目。

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加通社报道说，Elope Niagara’s Little Log Wedding Chapel 教堂开始提供 “开车结婚” 服务 ，人们可以开着车，在车上签署结婚的法律文件，不用下车就把结婚办妥，整个过程只需要10分钟。

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教堂的Kim Cartmell 表示，开设这个项目，主要是因为有很多来教堂的人不断询问，是否可以在汽车上签署结婚文件。

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他说，到目前为止，教堂已经举行了15次这样的“开车结婚”仪式，而且今年秋季已经有10个预订。

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（RCI with CBC, CP）

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