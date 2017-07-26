魁北克省缺厨师，盼新移民入行，呼吁政府修改法规

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加拿大法语省份魁北克今年夏天游客格外多，尤其是在省会魁北克城。但是今年厨师短缺的问题也格外严重。餐馆老板们喜忧参半。喜的是入夏以来生意实在好，营业额比去年同期增加了15%到20%，忧的是厨师难找，怕白白浪费了短暂的旅游黄金季节。

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仅是在魁北克省政府的就业网站上就有2100个厨师空缺职位，其中500个在省会地区。前去实地采访的Radio-Canada记者Jonathan Lavoie报道说，几乎他遇到的所有餐馆老板都跟他叫苦。该市的就业率已经接近全民就业水平，而愿意当厨师的人更是越来越少。

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如此供不应求，即使目前厨房里不缺人的餐馆老板也不敢松懈。他们的噩梦是当班厨师在开工前突然撂挑子。在魁北克城开了两家餐馆的戈蒂埃（Francis Gauthier）说，这样的事他在一个星期里碰上三回。没办法，竞争这么激烈，他只能把招聘广告一直放在网上，以便手里随时有应聘者的资料。

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厨师短缺的情况今后几年会更严重

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加拿大旅游人力资源委员会的一份报告预测说，到2020年，魁北克省餐饮业将有8000个空缺职位。到2025年，全省餐饮业空缺职位将达到12000个。当然这个数字还包括服务生等其他餐馆雇员。

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厨师工作幸苦，晚上和周末也要上班，收入却并不算高。所以，尽管大家都知道这一行好找工作，但是近几年报名读厨师专业的学生却一直在减少。魁省餐饮业协会呼吁政府放松对餐饮业雇佣外劳的限制，同时自去年起创办了一个面向移民的厨师实习项目。

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另外，魁省餐饮业协会还希望政府改变劳动法规的有关条款，以便更合理的分配小费。据该协会统计，该省服务生的工资加上小费，平均收入是每小时25加元，但是该省厨师的平均小时工资是每小时18加元。

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创下收视纪录的韩剧《鬼怪》去年秋季在魁北克城拍摄，引来大批粉丝：

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（RCI avec Radio-Canada）

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