移民是加拿大社会的财富还是负担？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

移民这个词，一说出来就会引发不同的看法和疑问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对移民来说，是否存在一个类似于美国梦的加拿大梦？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

移民是什么人？他们住在哪里？在做些什么？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在接收国的社会中，宽容度是否存在界限，超出此界限移民是否就不受欢迎？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为什么有些人对移民有偏见？这些偏见是如何产生的？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

无论在这里住了多少年，为接收国做了多少贡献，难道移民就永远是移民吗？在这里出生的移民的孩子，他们也会被看作是外国人，是“移民”吗？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人们很少意识到，接收国的社会是由当地人和移民组成的，在当地人中也有移民的子女。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在幻觉与现实之间，在偏见与宽容之间，在融入与边缘化之间，移民的位置在哪里？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

移民带来的是机会，对加拿大的贡献，还是让加拿大耗资过多？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一个不容易回答的问题，对此有各种各样的数据、案例、理念，或只是观念和偏见。所有这些都可能与现实有矛盾，带来困惑和碰撞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因此，需要冷静思考，如果没有可靠的信息，就不能有建设性的辩论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这套系列节目的目的，是为加拿大的移民现状勾画出一幅更清晰的图像

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Soleïman Mellali

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

主编

加拿大国际广播电台 （RCI）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada