非法越境：今年上半年共有4345人从加美边境进入加拿大

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加拿大政府本周公布的数据显示，六月份非法越境进入曼尼托巴省和BC省的难民申请人有所减少，但是进入魁北克省的人却增加了。增减相抵，6月份进入加拿大的非法入境者仍然比前一个月略多。各省相加，今年上半年共有4345名非法入境者进入加拿大。

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CBC 记者Peter Zimonjic报道说，六月份共有781人穿过加美边境进入魁北克省，比五月份多205人，是自年初以来越境者最多的一个月。

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魁北克省2017年上半年的非法入境者逐月增加，仅五月比前一个月少：

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一月：245人

二月：432人

三月：644人

四月：672人

五月：576人

六月：781人

曼尼托巴省六月份有63人越境进入，比五月份少34人。BC省有39人，比五月份少21人。

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大部分在今年上半年非法越境进入加拿大的难民申请人都是取道魁北克省，有3350人，接下来是曼尼托巴省（646人）和BC省（332人）。其他省份仅寥寥数人而已。

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© CP / Adrian Wyld

加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）表示，偷越国境并不是进入加拿大的免费车票。越境者会被逮捕、被审查。伪造材料提出申请的人会被遣返。

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（RCI with CBC）

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