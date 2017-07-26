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执法不严，加拿大的野生西洋参受到盗挖者威胁

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 26 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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野生美洲人参（即野生西洋参）被列为加拿大濒危植物。由于商业价值极高，对它的最大威胁来自盗挖。加拿大生态保护专家认为目前的法律太宽松，不足以震慑盗挖者。

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渥太华植物学家杜布瓦（Jean-François Dubois）在过去十几年中一直致力于保护野生美洲参。他在接受CBC记者Alison Crawford采访时表示，对加拿大来说，它就像非洲国家的象牙和犀牛角一样珍贵。它是植物，不会流血、不会喊叫。但它正面临灭绝的威胁，我们必须行动起来。

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植物学家杜布瓦过去十几年来致力于保护野生美洲参。(Mike O’Shaughnessy/CBC)

植物也要有相当的数量才能生存下去。杜布瓦说，野生美洲参必须达到至少170棵，所形成的种群才足够强大，否则很容易消失。在整个加拿大，达到这个数量的美洲参种群不过二十多处而已。它们主要生长在安大略省和魁北克省的森林里。

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杜布瓦和他的同事一旦发现新的野生美洲参种群就要安装摄像头加以保护。他们还用在人参根部涂上荧光颜料的办法来对付盗挖者。因为被涂过颜料的美洲参就卖不出去了。他希望这样能让贪婪之徒放过他精心守护的宝藏。一根成年男子手指粗细的野生美洲参可以卖到1000加元。

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在加拿大，盗挖野生美洲参的最高量刑是25万加元罚款和1年有期徒刑。但是加拿大法官通常不会这么严厉。去年在安大略省，两名在该省南部盗挖野生美洲参的男子被分别判处4个月缓期执行的监禁，以及5000加元和4000加元的罚款。

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安省自然资源部没收的被盗挖野生美洲参。(Ontario ministry of natural resources)

由于没有直接的人类受害者，对破坏生态、违反环境法的罪行的处罚相对较轻。但是加拿大环境部负责野生动植物保护的乔丹（Sheldon Jordan）说，涉及野生动植物的罪案数量在加拿大位居第四，仅次于毒品犯罪、贩卖人口和腐败。

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杜布瓦每个星期都要在树林里花很多时间。看到结果的美洲人参他会特别高兴，因为这可能意味着一年半以后这个种群就会喜添新丁。

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杜布瓦希望他年幼的儿子十年后能够跟他进林子，到时候指给他看：“这就是美洲人参，这就是爸爸在保护的。你看，它现在还长在那儿。”

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（RCI with CBC）

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