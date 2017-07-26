特朗普突发推文宣布禁止变性人参军，加拿大军队如何反应？

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美国总统特朗普星期三（7月26日）在推特上宣布禁止变性人加入美国军队，以避免高额医疗费用和对军队的“扰乱”。尽管推文表示这是在征询美军将领和军事专家后作出的决定，但是美国国会和五角大楼似乎对此感到意外。整整一天，这条推文成为加美媒体热议的中心话题。多个军事专家和退役将领接受了采访。

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据信目前美国军队中有2500名现役军人和1500名预备役军人是变性人。如何处理这批人，以及今后招收新兵时如何执行这项禁令，目前都还是未知数。美国国防部把所有问题推给白宫回答，只表示将和白宫密切合作。

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加拿大军队自1992年起允许同性恋和变性人参军，并在过去二十多年中资助了多例变性手术。按照现行政策，除非是极端情况，例如格外高昂的费用或对公众和其他军人造成潜在威胁。加拿大军方一般会为变性军人提供方便。

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（RCI with CBC）

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