加拿大的华文媒体市场办报纸是主流、媒体网站逐渐也占据了半壁江山，但最近2、3年风云突变。移动平台/智能手机迅速成为加拿大华人获得媒体/信息的主要方式。微信已经俨然成为华人信息交流的中心。

我们推出“我是新媒体创立人”系列人物采访报道，希望以个体出发，描绘加拿大新锐数字媒体的创办人们的集体画像。