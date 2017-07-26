加拿大的华文媒体市场办报纸是主流、媒体网站逐渐也占据了半壁江山，但最近2、3年风云突变。移动平台/智能手机迅速成为加拿大华人获得媒体/信息的主要方式。微信已经俨然成为华人信息交流的中心。
我们推出“我是新媒体创立人”系列人物采访报道，希望以个体出发，描绘加拿大新锐数字媒体的创办人们的集体画像。
媒体人再出发征战新媒体 – 魏宏伟的“魁北客”对魏先生的采访是在一个阳光明媚的初夏早上。地点选在了加拿大国际广播公司所在的楼宇…» 查阅全文
Say NO To 无趣的生活，我的新媒体冒险之旅 – 薛翔的乐活蒙城新一代以留学生和年轻移民为主的“新生代”华人对“旧”华文媒体从形式到内容已然不满…» 查阅全文
只为分享的媒体界活雷锋 – 朱青松的老朱侃渔在微信的媒体平台，订阅号不仅仅是大大小小的媒体，还有十分活跃的自媒体。这些自媒体…» 查阅全文
我想做一个纯粹的微信订阅号 – Kiddy的玩转魁北克似乎就在这一两年，新创立的以微信为主要媒介的华文新媒体、自媒体纷纷出现，搅动了很…» 查阅全文
我爱留学、我爱视频 – “北美英语Papi酱”的刘晓雷数字+移动的时代，无论是一个人的自媒体还是小团队，有受众就是媒体，和大小无关 。…» 查阅全文
做跨文化的专业新媒体 – 加拿大乐活、高度周刊的李悦加拿大乐活、温哥华头条和《高度周刊》的联合创办人李悦女士是中国国内著名的专业媒体…» 查阅全文
资深媒体人，移爱新媒体 – “今日加拿大”的黄运荣“今日加拿大”微信公众号的创立人黄运荣先生原来是我们加广的老同事，现在是温哥华著…» 查阅全文
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