注意：在美国机场这些东西都必须拿出来检查

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据美联社报道，民航乘客在美国机场接受安全检查时就很快面临更严格的安检措施，所有比手机尺寸大的电子器件都必须从随身携带的行李中拿出来接受X光扫描、并准备好接受机场安检人员的进一步检查。

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电脑等大于手机尺寸的电子器件都必须拿出来备检 © John Locher/Associated Press

安全检查专家说，把电子器件拿到箱包外面再过X光扫描仪能给安全检查人员以更清楚的图像，以判断该电子器件是否正常、是否需要进一步的检查。

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美国交通安全局星期三证实，已经在美国境内的10个机场对这一新的安全检查措施进行了超过一年时间的测试，将在随后的几个星期到几个月的时间里在美国境内所有的民航机场推广实行。

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美国国土安全局担心恐怖分子会采取在手提电脑、平板电脑等电子器件里装入炸药的办法在飞机上搞炸弹袭击，为此在过去几个月中禁止乘坐一些穆斯林国家民航公司航班飞往美国的民航乘客随身携带手提电脑。

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