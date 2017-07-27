美女萨曼莎糊里糊涂卷入萨斯卡通恐袭惊魂案

美女萨曼莎糊里糊涂卷入萨斯卡通恐袭惊魂案
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美女道歉：在不知情情况下卷入炸弹案

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 27 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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美国一位年轻女性站出来澄清她的音频和视频虽然与萨斯喀彻温省萨斯卡通市的恐怖袭击惊魂事件连在一起，但她对这一事件实在是毫不知情。

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萨曼莎现身

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据加拿大广播公司记者Charles Hamilton的报道，这位美国姑娘名叫萨曼莎.费尔德Samantha Field，住在美国的北卡罗来纳州，是一位通过互联网提供配音服务的自由撰稿人。

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萨斯卡通警方曾呼吁民众帮助寻找照片中这位女郎
萨斯卡通警方曾呼吁民众帮助寻找照片中这位女郎 © Saskatoon Police Service

加拿大萨斯卡通市警方不久前发出呼吁，请求民众帮助寻找那位在网上视频中现身说话的年轻女性，并提供了该女性的相片；不过警方同时表示该女性并非恐袭活动的嫌疑人，只是可能的知情者。

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萨曼莎说上个星期他的弟弟要她赶快上网看一段有关她的新闻。萨曼莎开始以为这是她弟弟搞的恶作剧、给她开的国际玩笑。但在她看了新闻并上相关的网站看了视频后就笑不出来了。她赶紧与加拿大萨斯卡通警方联系，说她就是该市警方要寻找的人。

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来龙去脉

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萨曼莎现身接受采访
萨曼莎现身接受采访 © CBC

萨曼莎在接受采访时对自己在不知情的情况下卷入加拿大萨斯卡通市发生的恐袭惊魂事件非常抱歉。并把自己是怎么糊里糊涂的卷入这一事件的前前后后讲述了一遍。

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萨曼莎说，几个月前一个用阿莱克塞姆”alexemme”的名字的人在网上发帖，寻求一位长发女郎录一段视频，在视频中念一本书里的一段话，以帮助推销这本名叫“软帽子”The Floppy Hat的书。

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收听

萨曼莎觉得这个活她可以做，就与贴出该启示的人进行了联系，那是一位说话非常动听、彬彬有礼的女士。这位女士说要找一位黑色长发的年轻女郎，萨曼莎说自己虽然是长发但却是栗色头发，那位女士说没关系，栗色长发也很好。

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该女士随后发来需要念的书中的段落，萨曼莎在视频中出镜并声情并茂的录下书中的部分文字，把视频和音频寄给该女士后，萨曼莎不但得到了付款报酬、而且还得到客户给出的5星级服务满意打分。

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萨斯卡通恐袭惊魂案的真凶埃莫森
萨斯卡通恐袭惊魂案的真凶埃莫森 © Saskatoon Police Service

逮捕真凶

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萨斯卡通警方已经逮捕了该市31岁的妇女埃莫森Alexa Emerson，指控她在过去半年的时间里向许多商家、学校和医疗机构发出炸弹和白色粉末恐吓信息，导致警方不得不疏散市中心多个街区的民众；不但打乱了正常的城市生活，而且浪费了萨斯卡通市警方至少20万加元的警力资源。

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在埃莫森寄给媒体的视频里，有萨曼莎说她是白色粉末案件主谋的镜头。

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萨曼莎说，她愿意站出来接受媒体的采访是因为她需要为自己正名，把别人用欺骗的手法强加到她身上的污点去除掉。

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