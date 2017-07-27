希尔斯雇员要求法庭禁止给高管发红包

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加拿大Ursel Phillips Fellows Hopkinson律师事务所代表西尔斯加拿大公司的1万7千名现职雇员和曾经的雇员上告安大略省法庭，要求法庭禁止西尔斯加拿大公司向其总部的43位高管经理人员发放留职奖金。

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据加拿大广播公司记者 Sophia Harris的报道，Ursel Phillips Fellows Hopkinson律师事务所向法庭提出的文件说，2千多名西尔斯加拿大商店雇员由于59个商店被关闭而遭到解雇，而公司以没钱为理由连遣散费都不支付；在这种情况下西尔斯公司却给其高管们支付高额留职奖金，这是没有道理的不公正行为。

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西尔斯加拿大公司在多伦多总部的43位高级管理人员原定会在半年左右的时间里得到的留职奖金是760万加元。

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关门清货销售的店员们卖完了货也就没了工作 © CBC

Ursel Phillips Fellows Hopkinson的律师向安大略省法庭提出的文件指出，没有证据显示这43位西尔斯加拿大公司总部的高级经理人员如果没有留职奖金会在半年时间里离职，也没有证据显示分发给这些公司总部经理人员的奖金是以工作成绩为依据的；而在这同一时期，西尔斯公司却要求59个被关闭商店的2400名雇员在没有遣散费的情况下继续工作、直到清货销售结束为止。

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如果西尔斯加拿大公司的雇员和资方无法就给高管们的奖金和被解聘雇员没有遣散费的问题达成协议，则这一问题将由法庭裁决。

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不过，安大略省法院还到目前为止还没有确定开庭的日期。

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