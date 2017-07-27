Formula E cars at a Beijing race in 2014.
Photo Credit: Barry Huang/Reuters

蒙特利尔首次主办 Formula E，争议重重

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 27 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这个周末，7月29-30日，蒙特利尔市将第一次主办电动方程式（Formula E）车赛，这个赛事引起了重重争议，说好的没听到多少，到处是一片抱怨的声音。

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这个比赛是市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）给争取来的，他的政治对手们大力抨击这是乱花钱，滥用纳税人资金来主办这个活动。

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赛车道附近的商家、企业也不高兴，高高的路障、栅栏“赶走”了很多顾客，不少商店抱怨经营上的亏损。

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市民们的心情也不好，比赛在市中心，许多道路被堵住，不能通行，上班族开着车东绕西绕，心急如焚，而赛车道附近的居民也牢骚满腹，投诉生活受到扰乱。

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© Simon-Marc Charron/Radio-Canada

市长辩护

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加拿大广播公司报道说，蒙特利尔市长科戴尔从2015年春季起就在争取主办电动方程式，现在，蒙特利尔签约了3年，而且还有再办3年的选择权。

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面对各种非议，科戴尔表示，举办这个活动，需要胆量，当然也需要作出牺牲。

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他说，蒙特利尔人应该把这个比赛看作是对绿色技术的投资，而且蒙特利尔又有了一个在世界舞台上展示自己的机会。

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Denis Coderre
Denis Coderre

市选接近

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今年11月，蒙特利尔将举行市选，反对党已经在拿此事进行抨击。

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市反对党  Projet Montréal的领袖、市长候选人瓦莱莉·普朗特（Valérie Plante）说，市政府完全可以在一级方程式的赛车地点举办电动方程式，但却要在市中心进行，真是个不好的决定。

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Valérie Plante © Radio-Canada

她表示，如果在今年11月份的市政选举中当选市长，她会把今后几届电动方程式放到一级方程式的比赛场所Circuit Villas Villeneuve 进行。

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而市长反驳说，那个场所是专门用来举办一级方程式的，要在那里办电动方程式，则需要修改赛道，这会带来数千万加元的开支。

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别的城市不花钱，蒙特利尔花$2400

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瓦莱莉·普朗特还批评市政府为了这一比赛花费了2400万纳税人的钱.

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不久前加拿大广播公司报道说，巴黎、纽约等城市举办这个活动，全部由赞助商买单，蒙特利尔却掏了2400万的公共资金。

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瓦莱莉·普朗特表示，要是当选市长，她将和比赛的组织方重新谈判这笔交易。

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她还补充说，市政府对沿途受影响的商家企业每家提供 2,000 加元的补偿远远不够，尤其是市政府光为制作带有市徽的水泥路障，就大手笔花了750万加元

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© Simon-Marc Charron/Radio-Canada

交通堵塞

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举办电动方程式给交通带来的影响自然不用说，不但很多道路不通，而且很多地方不准停车，因此，比赛这几天最好的交通工具是公交车。

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好消息是，市长已经宣布，这个周末公交系统免费，人们可以免费坐地铁和公共汽车。

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电动方程式（Formula E比赛两天（7月29日和30日），然后还需要10天的时间来拆除为此设置的路障。

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（RCI with CBC）

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