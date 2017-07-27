加拿大夏季运动会在温尼伯举行

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加拿大夏季运动会 ( Canada Summer Games) 将于本周五在温尼伯开幕，从7月28日持续到8月13日。

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成千上万的游客已经开始涌入温尼伯市，据温尼伯商会 （The Winnipeg Chamber of Commerce ）估计，这一运动会将给当地带来1.5亿 – 1.6亿加元的经济效益。

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加拿大广播公司报道说，在运动会期间，温尼伯及周边地区会增加约两万名游客和四千名运动员，他们会给餐馆、酒店和零售店带来大量业务。

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© Holly Caruk/CBC

温尼伯商会的副总裁 Alana Cuma 告诉加拿大广播公司，这个运动会对当地商业、企业来说意义重大，而且将进一步提升温尼伯的声誉。

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近年来温尼伯市主办了一系列大型活动，但加拿大夏季运动会是至今为止规模最大、时间最长的一个体育赛事。

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（RCI with CBC）

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