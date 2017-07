福星还是灾星？《滚石》称特鲁多为北方之星，惹恼保守党

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“北方之星”,“自由世界的最大希望”,“为什么不是我们的总统”,《滚石》杂志刚刚发表的一篇长文如此描述加拿大总理特鲁多。这些溢美之词惹恼了保守党:这不是戳美国总统的眼窝子么?NAFTA还想不想谈了?

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三(7月26日)上线的最新一期《滚石》把特鲁多的照片用作封面,并刊登题为《贾斯汀.特鲁多:北方之星》的长篇报道,对这位上任一年多的自由党总理做了相当全面的介绍:经历,家庭,个性,立场,没有兑现的竞选承诺,以及他在今年国庆演讲中历数各省却单单忘记阿尔伯塔的溴事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在文章中,特朗普常常被拿来和特鲁多相比,而文章作者罗德里克(Stephen Rodrick)对特鲁多的偏爱是明显的。特鲁多本人倒是没有批评特朗普,他在接受罗德里克采访时只是表示,他和特朗普在许多事情上观点不同,但是两人保持着一种“建设性的工作关系”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党副党魁:特鲁多在这篇文章中的反特朗普形象会损害NAFTA谈判

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普对这篇文章作何感想尚未得知,但是加拿大官方反对党已经不高兴了,认为特鲁多跑去当这样一篇文章的主角,是在“戳总统的眼窝子”。保守党副党魁丽萨.雷特(Lisa Raitt)说,特朗普本来就喜怒无常,行事冲动,特鲁多在这篇文章中的“反特朗普”形象会把北美自由贸易协定(NAFTA)谈判置于险境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在接受《环球邮报》记者Laura Stone采访时表示,这是一个严重失误。现在加美正要重谈自由贸易协定,特鲁多政府本该避免在这种时候出这个风头。尽管文章不是特鲁多的手下写的,但是他们应该知道美国总统会被拿来跟他比较。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理办公室:国家的经济利益应该超越政党界线

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多的高级助理之一巴茨(Gerald Butts)在推特上说,总理不会在外国媒体上攻击他的国内政敌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此话有所指。上个星期,保守党议员伦佩尔(Michelle Rempel)和肯特(Peter Kent)分别接受美国福克斯电视台和《华尔街日报》的采访,批评自由党政府对卡德尔的道歉和赔偿。此举引起自由党高层不满。他们认为,保守党跑到美国媒体上去黑自家政府,会让加拿大在北美自由贸易谈判中处于不利地位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是雷特说,他们只是去告诉美国人,加拿大人不支持特鲁多政府的做法。《滚石》文章的性质完全不同,它对加拿大的谈判目标“危险大多了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多入选《Vanity Fair》最佳衣着男士

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理上时尚杂志对不对?

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC and Globe and Mail)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada