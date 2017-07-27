Photo Credit: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images

福星还是灾星？《滚石》称特鲁多为北方之星，惹恼保守党

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 27 七月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“北方之星”，“自由世界的最大希望”，“为什么不是我们的总统”，《滚石》杂志刚刚发表的一篇长文如此描述加拿大总理特鲁多。这些溢美之词惹恼了保守党：这不是戳美国总统的眼窝子么？NAFTA还想不想谈了？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Rolling Stone)

星期三（7月26日）上线的最新一期《滚石》把特鲁多的照片用作封面，并刊登题为《贾斯汀.特鲁多：北方之星》的长篇报道，对这位上任一年多的自由党总理做了相当全面的介绍：经历，家庭，个性，立场，没有兑现的竞选承诺，以及他在今年国庆演讲中历数各省却单单忘记阿尔伯塔的溴事。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在文章中，特朗普常常被拿来和特鲁多相比，而文章作者罗德里克（Stephen Rodrick）对特鲁多的偏爱是明显的。特鲁多本人倒是没有批评特朗普，他在接受罗德里克采访时只是表示，他和特朗普在许多事情上观点不同，但是两人保持着一种“建设性的工作关系”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Alex Wong/Getty Images)

保守党副党魁：特鲁多在这篇文章中的反特朗普形象会损害NAFTA谈判

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普对这篇文章作何感想尚未得知，但是加拿大官方反对党已经不高兴了，认为特鲁多跑去当这样一篇文章的主角，是在“戳总统的眼窝子”。保守党副党魁丽萨.雷特（Lisa Raitt）说，特朗普本来就喜怒无常，行事冲动，特鲁多在这篇文章中的“反特朗普”形象会把北美自由贸易协定（NAFTA）谈判置于险境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在接受《环球邮报》记者Laura Stone采访时表示，这是一个严重失误。现在加美正要重谈自由贸易协定，特鲁多政府本该避免在这种时候出这个风头。尽管文章不是特鲁多的手下写的，但是他们应该知道美国总统会被拿来跟他比较。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《滚石》登出的照片之一.（Chris Wattie/Reuters）

总理办公室：国家的经济利益应该超越政党界线

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多的高级助理之一巴茨（Gerald Butts）在推特上说，总理不会在外国媒体上攻击他的国内政敌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此话有所指。上个星期，保守党议员伦佩尔（Michelle Rempel）和肯特（Peter Kent）分别接受美国福克斯电视台和《华尔街日报》的采访，批评自由党政府对卡德尔的道歉和赔偿。此举引起自由党高层不满。他们认为，保守党跑到美国媒体上去黑自家政府，会让加拿大在北美自由贸易谈判中处于不利地位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是雷特说，他们只是去告诉美国人，加拿大人不支持特鲁多政府的做法。《滚石》文章的性质完全不同，它对加拿大的谈判目标“危险大多了”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多入选《Vanity Fair》最佳衣着男士

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总理上时尚杂志对不对？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC and Globe and Mail）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
健康、加拿大原住民一些原住民女性在萨斯卡通市医院分娩时受到绝育压力政治加拿大将向伊拉克增派警官，帮助培训女警健康输在起跑线上了：西方男性的精子数量在过去38年间减少一半社会蒙特利尔首次主办 Formula E，争议重重政治福星还是灾星？《滚石》称特鲁多为北方之星，惹恼保守党国际美女道歉：在不知情情况下卷入炸弹案经济要找工作吗？爱德华王子岛省农场急需人体育加拿大夏季运动会在温尼伯举行社会西尔斯雇员要求法庭禁止给高管发红包国际注意：在美国机场这些东西都必须拿出来检查
RCI | EnglishThe LINK Online

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志