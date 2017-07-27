输在起跑线上了：西方男性的精子数量在过去38年间减少一半

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一项刚刚发表的大型国际研究显示，在1973年到2011年期间，北美、欧洲、澳大利亚和新西兰男性的精子数量下降了59%，精液浓度下降了52%。令研究人员感到担忧的是，这个下降趋势没有放缓的迹象。

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亚洲、非洲和南美国家男性的精子数量没有出现明显下降。但是研究人员也承认，他们掌握的关于这些国家的资料和信息要少得多。

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主持这项研究的是以色列希伯来大学的列文（Hagai Levine）博士。他在接受CBC记者Nicole Ireland采访时表示，精子数量不仅关系到男性生育能力，它也是健康状况的一个信号，“就像煤矿里的金丝雀”。金丝雀死了意味着矿井里存在有毒气体，换一只活的来并不能解决问题。

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2011年，西方男性的平均精子数量是每毫升4700万个，远远超出世卫组织制定的正常标准（每毫升1500万个）。但是列文认为，38年59%这么大的下降幅度绝对需要引起警惕。这意味着没有生育能力或生育能力低下的男性在迅速增加。

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尽管西方男性精子数量下降的原因不在列文团队的研究范围内，但他认为可以排除遗传因素。多伦多西奈山医院的泌尿科主任加维（Keith Jarvi）医生说，生活习惯和环境污染是两大原因。过去已有研究显示，过度肥胖和环境中的雌激素污染会造成精子数量下降。

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列文的研究团队包括来自美国、以色列、巴西、丹麦、西班牙等国的成员。他们的研究报告发表在《Human Reproduction Update》期刊上。

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（RCI with La Presse and CBC）

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