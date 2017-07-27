加拿大将向伊拉克增派警官，帮助培训女警

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伊拉克军队最近收复了大片过去被“伊斯兰国”武装占领的地区。当地维护治安的任务将逐渐从军队手里转给警察。加拿大政府因此计划向伊拉克派出更多警官，提供咨询和培训。尤其是培训女警，以提高当地警方处理家暴和人口贩卖案件的能力。

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CBC记者Dean Beeby报道说，加拿大政府计划把原定的派往伊拉克的4名警官增加到20人。一份写给外交部长和国际发展部长的报告说，加拿大皇家骑警和外交部将为此每年花费7百万加元的维和基金。

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联合国维和行动网站的资料显示，到上个月为止，加拿大共有58名警官被派驻海外，执行联合国维和任务。他们中的大部分在海地。加拿大政府去年承诺为联合国维和任务派出150名警官。

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（RCI with CBC）

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