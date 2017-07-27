一些原住民女性在萨斯卡通市医院分娩时受到绝育压力

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萨斯卡通医疗区是萨斯喀彻温省规模最大的地区医疗系统。该系统星期四（7月27日）公布的一份报告说，一些原住民女性在萨斯卡通市的医院分娩时迫于压力做了结扎输卵管的手术，她们中的大部分并不知道这是永久性的绝育。当地卫生官员曼恩（Jackie Mann）向这些女性道歉。她说，没有任何一个女性应该受到如此对待。

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这份报告由两个不属于当地卫生系统的医生撰写。他们接触和采访了16名原住民女性。报告说，为她们接生的医护人员对她们施加压力，敦促她们做结扎手术。她们感到自己被医生、护士或社会工作者歧视。大部分人在绝育手术后再也不愿意踏进医院一步，对公共医疗系统产生了不信任。

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CBC记者Charles Hamilton报道说，萨斯卡通医疗区在委托两位医生进行调查以前已经修改了有关规定，要求想做结扎输卵管手术的孕妇在入院待产以前就提交一份同意书，证明自己愿意绝育。

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（RCI with CBC）

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