在班芙打工的小哥为啥到处流浪

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人们在阿尔伯塔省的班芙自然保护公园见到今年22岁史密斯Josh Smith，会以为背着旅行背包的这位小哥是喜欢旅行的“驴友”；其实他是从加拿大大西洋沿岸的圣约翰市来到洛矶山脉班芙的打工者，他的工作是在班芙镇一个主要的零售商店做售货员。

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据加拿大广播公司记者 Falice Chin的报道，史密斯工作之余白天在公园消磨时光、晚上在麦当劳过夜并非自己的选择，而是因为找不到自己工资可以负担起的住房。

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联邦政府今年免除公园门票让来班芙的游客猛增 © CBC

史密斯告诉加拿大广播公司记者说，他的雇主给他的小时工资是15加元，他可以负担每个月8百加元的房租，但即便是与别人共住一间睡房也要每个月1千加元，而且还要忍受同屋者夜夜笙歌、派对喝酒的生活方式。

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为了不引起别人的注意，史密斯说他白天在公园睡觉时假装是在做日光浴；晚上如果不好意思在朋友住的地方蹭房睡沙发，他就在麦当劳餐馆的椅子上睡个觉。

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史密斯说班芙警方禁止在户外非法露营过夜，一经发现会被暂时性驱逐出班芙。

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班芙的住房本来就紧张，不到4平方公里的面积有8千常驻居民和1千打工者。

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今年为了庆祝加拿大建国150周年，联邦政府宣布所有国家公园免费，这让来班芙的游客猛增，导致班芙的商家不得不增聘雇员，这让本来就紧张的班芙打工者住房问题雪上加霜。

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为缓解班芙打工者住房困难的问题，班芙当地政府采取了限制当地人把住房短期租给旅游者、和在2018年建成130个单元长租房的做法。

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