圣劳伦斯河今年已有 8 条鲸鱼死亡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的研究人员和专家们正在寻找原因，以确定今年为什么有这么多的北大西洋露脊鲸（North Atlantic right whales）在圣劳伦斯湾 Gulf of Saint Lawrence 死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年到目前为止，人们在圣劳伦斯湾已经发现了8条死鲸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大渔业和海洋部 （Fisheries and Oceans Canada ）的科学家马修·哈迪（Matthew Hardy）说，这么多的鲸鱼死亡，以前从来没有过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

世界范围内只有大约525条露脊鲸，现在已经少了8条。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

初步的研究显示，有6条鲸鱼的死亡可能和与船只相撞以及被渔网缠住有关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Canadian Whale Institute/Anderson Cabot Center for Ocean Life

哈迪说，研究人员们正在讨论可以采取什么样的保护措施，包括可能禁止在一些海域的捕鱼活动，甚至有可能建立一个海洋保护区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，限制捕鱼或关闭海域将会产生重大的经济影响，哈迪表示，在作出决定前，科研人员会进行更多研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada